Polemiche in Coppa Davis. Durante il match tra Cile e Belgio, valido per il primo turno di qualificazione, uno scontro tra Zizou Bergs e Cristian Garin ha portato al caos. Durante il terzo set infatti, il tennista belga Bergs, numero 60 del mondo, vince uno scambio prolungato, conquista il break e esulta con una corsa sfrenata, alzando l'indice e guardando il pubblico.

Non si accorge però che sulla sua traiettoria c'era proprio Garin che, di spalle, viene travolto sotto rete dalla corsa di Bergs e cade. Lo scontro è fortuito e il belga si scusa subito con l'avversario, che però non solo non accetta le scuse ma si rifiuta di tornare in campo. Garin chiede la squalifica di Bergs, la partita viene sospesa per circa 20 minuti e al ritorno in campo il cileno rimane seduto in panchina, rinunciando a giocare. L'arbitro quindi gli assegna un penalty game e Bergs conquista la partita e il punto che mancava al Belgio per volare al secondo turno di Coppa Davis.

Zizou Bergs makes a HUGE shot to break serve... but accidently collides with Cristian Garin in celebration pic.twitter.com/6H2RqRmx4m — Davis Cup (@DavisCup) February 2, 2025

Il duro attacco del Cile

Nell'immediato post partita è arrivato un duro comunicato del Comitato olimpico cileno, condiviso sui propri canali social ufficiali: "Desideriamo esprimere la nostra indignazione e incredulità per quanto accaduto oggi nella serie di Coppa Davis tra Belgio e Cile, dove il nostro tennista Cristian Garin ha subito un'aggressione da parte del giocatore Zizou Bergs durante un cambio di campo", è il messaggio condiviso dal Cile, "questa situazione ha causato una serie di conseguenze fisiche, certificate sul campo dal Medico Capo della delegazione e Direttore del COCH, dottor Alejandro Orizola".

"Abbiamo comunicato alla Federazione Cilena di Tennis la nostra piena collaborazione per intraprendere le azioni necessarie affinché questo deplorevole scandalo internazionale non rimanga impunito. Sosteniamo in questa ingiustizia il giocatore Cristian Garin, il capitano Nicolas Massú e tutta la squadra cilena di Coppa Davis", si legge in conclusione, con la storia che sembra tutt'altro che finita.