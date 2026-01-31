circle x black
Napoli, grave infortunio per Di Lorenzo: esce in barella contro la Fiorentina

Il terzino partenopeo è stato sostituito nel corso del primo tempo

L'infortunio di Di Lorenzo - Ipa/Fotogramma
L'infortunio di Di Lorenzo - Ipa/Fotogramma
31 gennaio 2026 | 18.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Grave infortunio per Giovanni Di Lorenzo. Oggi, sabato 31 gennaio, il terzino del Napoli è uscito in barella durante il primo tempo della sfida contro la Fiorentina, valida per la 23esima giornata di Serie A. Al minuto 29, con il risultato fermo sull'1-0, Di Lorenzo è andato a saltare sugli sviluppi di un calcio d'angolo per contrastare un giocatore viola, ma si è fatto male ricadendo sul terreno di gioco.

Il terzino della Nazionale ha infatti appoggiato male la gamba, infortunandosi al ginocchio. Immediato l'intervento dello staff tecnico del Napoli, con il giocatore che è stato trasportato fuori dal campo in barella ed è stato caricato in ambulanza. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, con Conte che dopo un consulto con i propri collaboratori ha inserito al suo posto Olivera.

