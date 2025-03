Fantacalcio, 5 nomi (1 Mantra) per la 23a giornata di Serie A

I consigli per il Fantacalcio della 23a giornata di Serie A

Torna la Serie A e di conseguenza anche il Fantacalcio. Ecco i consigliati, 1 per reparto + 1 nome spendibile per il Fantacalcio Mantra.

Portiere - De Gea: Il clean sheet manca dalla 15^, in casa col Genoa l'obiettivo è tornare imbattuto. Specie dopo il ritorno a punti e sorrisi sul campo della Lazio (con allegato 6.5 in pagella).

Difensore - Kyriakopoulos: Male nelle ultime due, di ritorno dall'infortunio. Guai a sbagliare la terza di fila: contro il Verona servirà il suo mancino affilato da bonus.

Centrocampista - Pulisic: Ha segnato all'Inter negli ultimi due derby vinti dal Milan, tra campionato e Supercoppa. E ora è anche il rigorista numero uno, oltre che indiscusso leader tecnico.

Attaccante - Lucca: Tra i giocatori senza assist, lui è il più prolifico con i suoi 8 centri in campionato. Ha fatto gol anche alla Roma, sensazioni positive verso il Venezia.

Nome Mantra - McTominay (M/C, Napoli): Partita importante per uomini forti. A Bergamo e con la Juve ha confermato per l'ennesima volta di che pasta è fatto, ha tutto per ripetersi a Roma.

