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Juve-Galatasaray, Spalletti è una furia: "Adesso andiamo via". Cos'è successo in Champions

Il tecnico bianconero reagisce alle continue perdite di tempo dei giocatori del club turco

Luciano Spalletti - Fotogramma/IPA
Luciano Spalletti - Fotogramma/IPA
25 febbraio 2026 | 21.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Luciano Spalletti non ci sta. Negli ultimi minuti del primo tempo di Juve-Galatasaray, ritorno del playoff di Champions League di oggi, mercoledì 25 febbraio, il tecnico bianconero ha protestato in maniera abbastanza decisa contro le continue perdite di tempo dei giocatori del club turco. La Juventus, che ha perso 5-2 all'andata, è al momento in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Locatelli e va a caccia di altri gol pesanti in ottica rimonta-qualificazione.

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Juve-Galatasaray, Spalletti: "Adesso andiamo via"

La squadra turca, fin dai primi minuti di gioco, sta facendo però di tutto per rallentare il gioco. Tra cadute accentuate e giocatori a terra più del previsto. Stratagemmi per guadagnare minuti preziosi, senza rischiare più di tanto. Anche perché allo Stadium la Juventus è partita fortissimo, con grande aggressività. Poco prima dell'intervallo, dopo un'altra perdita di tempo di Lemina, Spalletti ha non ci ha girato intorno: "Andiamo via a questo punto, cosa stiamo a fare...", riferendosi all'atteggiamento poco sportivo degli avversari.

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