I bianconeri chiudono i tempi regolamentari sul 3-0, poi l'ex Napoli gela lo Stadium
La Juventus sfiora l'impresa in Champions League oggi, mercoledì 25 febbraio, contro il Galatasaray. Dopo il ko per 5-2 dell'andata, i bianconeri vanno vicinissimi alla rimonta grazie a un clamoroso 3-0 nei regolamentari (giocati per buona parte in inferiorità numerica, dopo l'espulsione di Kelly a inizio ripresa). Di Locatelli, Gatti e McKennie le reti per la squadra di Spalletti. Ai supplementari, i bianconeri sciupano una clamorosa occasione per il poker con Zhegrova, poi subiscono il ritorno dei turchi: prima il gol di Osimhen e poi quello di Baris Alper mandano la squadra di Okan Buruk agli ottavi.
Il Galatasaray ora affronterà una squadra inglese agli ottavi. Le possibilità del sorteggio sono Liverpool e Tottenham.