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Champions, Juve-Galatasaray 3-2: i bianconeri sfiorano l'impresa, Osimhen regala gli ottavi ai turchi

I bianconeri chiudono i tempi regolamentari sul 3-0, poi l'ex Napoli gela lo Stadium

Yildiz - Fotogramma/IPA
Yildiz - Fotogramma/IPA
25 febbraio 2026 | 20.21
Redazione Adnkronos
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La Juventus sfiora l'impresa in Champions League oggi, mercoledì 25 febbraio, contro il Galatasaray. Dopo il ko per 5-2 dell'andata, i bianconeri vanno vicinissimi alla rimonta grazie a un clamoroso 3-0 nei regolamentari (giocati per buona parte in inferiorità numerica, dopo l'espulsione di Kelly a inizio ripresa). Di Locatelli, Gatti e McKennie le reti per la squadra di Spalletti. Ai supplementari, i bianconeri sciupano una clamorosa occasione per il poker con Zhegrova, poi subiscono il ritorno dei turchi: prima il gol di Osimhen e poi quello di Baris Alper mandano la squadra di Okan Buruk agli ottavi.

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Il Galatasaray ora affronterà una squadra inglese agli ottavi. Le possibilità del sorteggio sono Liverpool e Tottenham.

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