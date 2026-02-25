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Champions, Atalanta-Borussia Dortmund 4-1: la Dea vola agli ottavi con una rimonta da film

I nerazzurri trovano il gol decisivo per la qualificazione al 98', con Samardzic

Mario Pasalic - Fotogramma/IPA
Mario Pasalic - Fotogramma/IPA
25 febbraio 2026 | 20.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Notte da sogno per la Dea, oggi mercoledì 25 febbraio. L'Atalanta vola agli ottavi di finale della Champions League dopo una partita entusiasmante, pazza, assurda: i ragazzi di Palladino ribaltano il 2-0 rimediato nell'andata con il Borussia Dortmund e vincono 4-1 a Bergamo. Il gol decisivo per il passaggio del turno arriva al 98' con Samardzic, glaciale nel trasformare il calcio di rigore concesso sul gong. Le altre reti di Scamacca (5'), Zappacosta (45') e Pasalic (57'). Scongiurata così la possibilità di vedere ottavi di Champions senza squadre italiane. L'Atalanta ha battuto i primi colpi e adesso tocca alla Juventus, che dovrà rimontare il 5-2 incassato all'andata dal Galatasaray.

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Atalanta Borussia Dortmund Atalanta Dortmund 4 1 Champions Atalanta rimonta Atalanta oggi
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