La Nasa avrebbe ordinato agli astronauti della Stazione spaziale internazionale di tenersi pronti all'evacuazione per "perdite d'aria". Lo riportano i media internazionali, tra cui il Daily Mail. L'agenzia spaziale Usa avrebbe indicato all'equipaggio di prepararsi a una possibile evacuazione.

La falla in un modulo russo della Stazione

Si parla di una falla in un modulo russo della Stazione. Bethany Stevens, addetta stampa della Nasa, ha dichiarato in una nota pubblicata su X che "il tunnel di trasferimento del modulo di servizio Zvezda, noto come PrK, presenta da tempo crepe e perdite, che fino a oggi sono state arginate il più possibile da Roscosmos. A seguito di nuove fuoriuscite, Roscosmos ha deciso di procedere con un intervento di riparazione più esteso nella giornata di venerdì 5 giugno. A titolo di massima precauzione, la Nasa ha ordinato ai quattro membri della missione SpaceX Crew-12 e all'astronauta americano Chris Williams di adottare misure di massima sicurezza all'interno della navicella Dragon per tutta la durata delle operazioni. Continuiamo a collaborare con le nostre controparti russe e con il resto della comunità internazionale a supporto della Stazione Spaziale, al fine di giungere a una soluzione definitiva".

Al momento a bordo ci sono quattro astronauti della missione Crew-12 della Nasa, e l'ordine dal centro di controllo della missione della Nasa di salire sulla navicella Crew Dragon sarebbe arrivato alle 9.04 (ora della costa est Usa) di lunedì scorso. Un funzionario della Nasa, riporta il Daiy Mail, ha precisato che all'equipaggio è stato chiesto di indossare le tute spaziali per un'evacuazione d'emergenza.

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