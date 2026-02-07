Una straordinaria Francesca Lollobrigida regala all'Italia la prima medaglia d’oro ai Giochi di Milano-Cortina 2026 e la terza complessiva per il nostro Paese. Oggi, 7 febbraio, nel pattinaggio di velocità femminile la campionessa romana, 35 anni appena compiuti, ha dominato i 3.000 metri femminili imponendo un tempo di 3'54"28, nuovo record olimpico. La festa nel giorno del suo compleanno: le lacrime, il figlio in braccio, il Tricolore che l'avvolge.

Oro di mamma

"Milano Cortina per me era un modo per mostrare alla gente che si può essere mamme e tornare più forti di prima: ho vinto una medaglia d'oro dopo essere diventata mamma quindi qualcosa è possibile", dice la nuova campionessa olimpica. "Volevo ritirarmi, poi mio marito, la mia famiglia e la federazione mi hanno chiesto di non mollare e non smettere, e ci sono riusciti. Quest'anno volevo una stagione perfetta e invece è stata la peggiore della mia vita. Ho pianto e ho pensato davvero di ritirarmi", aggiunge. "Onestamente volevo pattinare per il bronzo, il mio oro sarebbe stato quello: ma io sono una combattente". E rivela: "Prima penso a finire la stagione, ma poi vorrei avere un altro bimbo, non voglio lasciare da solo Tommaso".

È la prima volta nella storia che il pattinaggio di velocità femminile italiano conquista l'oro ai Giochi invernali. La medaglia d'argento è andata alla favorita norvegese Ragne Wiklund, staccata di 2"26, mentre il bronzo è andato alla canadese Valerie Maltais a +2"65. Tutte le olandesi, invece, sono rimaste fuori dal podio.

"È l'Olimpiade delle prime volte, è una grande emozione e mi viene da piangere", ha commentato il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato a Buonfiglio, per complimentarsi dopo la medaglia d'oro conquistata da Lollobrigida. "Ho seguito la gara - ha detto Mattarella al presidente del Coni - rallegramenti e felicitazioni. Le avevo parlato giovedì a pranzo al Villaggio Olimpico e l'avevo sentita molto carica. La prego di farle giungere i miei più vivi complimenti, da estendere ai tecnici e alle federazioni e agli altri atleti azzurri che hanno vinto medaglie oggi".

"Complimenti a Francesca Lollobrigida per uno straordinario oro olimpico, il primo per l'Italia, conquistato con un record olimpico nel giorno del suo compleanno. Orgoglio azzurro, talento e determinazione. Bravissima!", ha scritto su X la premier Giorgia Meloni.

"Il primo oro per l'Italia è sempre un'emozione. Ancora di più quando arriva da un'atleta della Difesa. Complimenti a Francesca Lollobrigida, Primo Aviere Scelto dell'Aeronautica Militare, che nel giorno del suo compleanno conquista un fantastico oro e firma il nuovo record olimpico. Orgoglio per la Difesa, orgoglio per l'Italia", il post su X del ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Le medaglie di Franzoni e Paris

E' stato un inizio da sogno per gli azzurri alle Olimpiadi. Per l'Italia Team questa mattina sono subito arrivate due medaglie dalla 'Stelvio' di Bormio, in discesa libera, la gara regina dei Giochi invernali. Giovanni Franzoni ha chiuso al secondo posto a 2 decimi dallo svizzero Franjo Von Allmen (oro in 1'51''61, con una discesa perfetta), festeggiando la sua prima esperienza ai Giochi con un argento scintillante. Dietro di lui l'eterno Dominik Paris, bronzo in 1'52''11, a mezzo secondo dall'oro. Per 'Domme', che al traguardo si è inchinato al pubblico, chiusura di un cerchio con la prima medaglia olimpica (unica mancante nel suo palmares) a 36 anni.