circle x black
Cerca nel sito
 

Milano Cortina, preservativi gratis esauriti al Villaggio olimpico

Diverse migliaia di profilattici con il logo olimpico erano stati messi a disposizione gratuita degli atleti: non è chiaro se verranno riforniti

Condom olimpici
Condom olimpici
13 febbraio 2026 | 16.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I preservativi sono finiti al villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo, ancora prima della metà dei Giochi invernali, secondo quanto riportato dal quotidiano italiano La Stampa. Diverse migliaia di preservativi con il logo olimpico erano stati messi a disposizione gratuita degli atleti, ma a Cortina sono tutti esauriti. Non è chiaro se verranno riforniti.

Circa 2.900 atleti gareggeranno a Milano Cortina 2026.

Ora è consuetudine, sia ai Giochi estivi che a quelli invernali, fornire preservativi nei villaggi olimpici. Questo è stato fatto per la prima volta nel 1988 ai Giochi estivi di Seul. Si dice che ai Giochi del 2024 di Parigi siano stati forniti circa 300.000 preservativi, secondo quanto riportato. La Stampa ha citato un atleta, che ha preferito restare anonimo, che ha dichiarato: "Le scorte sono finite in soli tre giorni. Ci hanno promesso che ne arriveranno altre. Ma chissà quando?".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
milano cortina 2026 milano cortina 2026 preservativi milano cortina 2026 condom milano cortina 2026 profilattici
Vedi anche
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"
News to go
Napoli, inaugurata la Borsa Mediterranea del Turismo
Da Parietti a Matano, l'omaggio degli amici a Enrica Bonaccorti - Video
Enrica Bonaccorti, l'ultimo saluto sulle note della Lontananza - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Vaia: "Ssn va rivisto, da regole a tariffe. La persona al centro" - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Giorlandino: "Tariffe giuste e regole uguali per tutti" - Video
Trump pubblica video raid su Kharg Island: colpiti obiettivi militari, petrolio risparmiato… per ora
Presentata oggi a Roma Run Rome The Marathon, 36.000 iscritti al via: le interviste - Video
News to go
Rombo bianco su sfondo blu, nuovo cartello stradale: cosa significa
Carboni e Paradiso, il doppio duetto che infiamma Roma - Video
News to go
Guerra in Iran, settore agroalimentare italiano in crisi
News to go
Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza