Marte in 40 giorni? Rosatom sviluppa un prototipo di motore a plasma per missioni spaziali profonde

Rosatom, l'agenzia statale russa per l'energia atomica, ha recentemente annunciato lo sviluppo di un prototipo di motore a plasma elettrico, una tecnologia di per sè rivoluzionaria che potrebbe rivoluzionare la stessa concezione dei viaggi spaziali profondi.

Il motore sviluppato dall'agenzia statale russa per l'energia atomica, basato su un acceleratore di plasma magnetico, offre prestazioni significative, con una spinta di almeno 6 Newton e un impulso specifico di almeno 100 chilometri al secondo. Questo significa che il motore può accelerare le navicelle spaziali a velocità molto elevate, riducendo drasticamente i tempi di viaggio e migliorando l'efficienza del consumo di carburante.

"Attualmente, un viaggio di sola andata verso Marte con i motori convenzionali può richiedere quasi un anno, esponendo gli astronauti a un rischio significativo di radiazioni cosmiche", ha dichiarato Alexey Voronov, Primo Vice Direttore Generale per la Scienza presso l'Istituto di Ricerca di Troitsk di Rosatom. "I motori a plasma potrebbero ridurre la durata dei voli a soli 30-60 giorni, rendendo possibili le missioni di ritorno su Marte. La creazione di un prototipo rappresenta una pietra miliare fondamentale del progetto, dimostrando la fattibilità di utilizzare questo tipo di propulsione per i futuri 'rimorchiatori nucleari' nello spazio e la possibilità di ridurre i costi di produzione."

Lo sviluppo di questo motore a plasma rientra in un programma più ampio di ricerca e sviluppo nell'ambito della tecnologia nucleare in Russia. Il paese sta investendo significativamente in tecnologie spaziali innovative, con l'obiettivo di rafforzare la sua posizione nello spazio. La creazione di un motore a plasma ad alte prestazioni rappresenta un passo significativo verso l'esplorazione spaziale del futuro. Questa tecnologia potrebbe rivoluzionare i viaggi interplanetari, rendendoli più rapidi, più sicuri e più efficienti.

Crediti Immagini: Rosatom