Vertigo Games e SynthesisVR uniscono le forze per rivoluzionare il mondo della realtà virtuale

Vertigo Games, il pluripremiato publisher e sviluppatore di titoli VR, e SynthesisVR, piattaforma software VR leader di mercato di proprietà di Deploy Reality, hanno annunciato un accordo per l'acquisizione da parte di SynthesisVR di SpringboardVR di proprietà di Vertigo Games per una cifra non ancora rivelata; la transazione entrerà in vigore il 1° febbraio 2025.

SpringboardVR è un fornitore di software per la gestione delle sale giochi VR e il più grande mercato di contenuti per il location based entertainment (LBE). Questa acquisizione rafforza il settore fornendo una base per gli operatori e gli sviluppatori di sale giochi, ponendo le basi per una crescita sostenuta e per l'innovazione nella prossima era VR. Mentre entrambe le piattaforme SpringboardVR e SynthesisVR manterranno operazioni indipendenti e garantiranno la continuità aziendale, la loro presenza combinata sotto Deploy Reality dimostra un impegno a lungo termine per la realtà virtuale basata sulla localizzazione, offrendo agli operatori più opzioni e risorse. Unendo due piattaforme innovative, questa partnership gioca un ruolo chiave nella crescita e nel successo delle sale giochi VR in tutto il mondo.

“Per quasi un decennio, SynthesisVR e Springboard VR hanno aperto la strada all'intrattenimento immersivo”, ha dichiarato A Shabeer Sinnalebbe, CEO di SynthesisVR. "Unendo le forze con Deploy Reality, stiamo creando un ecosistema dinamico che consente ad operatori, sviluppatori e giocatori di spingersi oltre i confini della realtà virtuale basata sulla localizzazione. Questa non è solo una partnership: è il prossimo passo in avanti nella definizione del modo in cui il mondo vivrà la realtà virtuale”.

Sostenendo la visione di Deploy Reality e concentrandosi sulla sua eredità di giochi VR innovativi, Vertigo Games rafforza il suo impegno a fornire esperienze LBE VR di alta qualità, concentrandosi su ciò che sa fare meglio - creare grandi giochi VR sia per i consumatori che per l'industria arcade - e assicurando al contempo che gli operatori e gli sviluppatori beneficino di piattaforme più forti e innovative.

“Vertigo Games è pienamente impegnata nell'evoluzione degli arcade VR”, ha dichiarato Richard Stitselaar, CEO di Vertigo Games. “Con questa transizione, stiamo tracciando una rotta per il futuro: Vertigo Games può concentrarsi sull'innovazione dei contenuti e sulla creatività, mentre SynthesisVR guida i progressi della piattaforma. Rafforzando la nostra collaborazione di lunga data, ci assicuriamo che sia gli operatori che gli sviluppatori beneficino di soluzioni più potenti e all'avanguardia, in modo da poter offrire al pubblico un intrattenimento veramente coinvolgente e di nuova generazione”.