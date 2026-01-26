Adesione all’iniziativa dei Tre Mari, approvata risoluzione in Commissione Affari esteri

Con la risoluzione approvata dalla Commissione Affari esteri, la Camera impegna il Governo a valutare con urgenza l’adesione dell’Italia all’iniziativa dei Tre Mari (Three Seas Initiative, o 3SI) e al relativo collegamento con Imec e Ince. Si tratta di un importante passo politico nella costruzione di nuovi collegamenti strategici indo-mediterranei, oltre che tra Nord e Sud dell’Europa. In particolare, la risoluzione chiede all’Esecutivo l’impegno nel valorizzare il ruolo delle infrastrutture portuali di Trieste sia per rilanciarle che per aumentare le opportunità commerciali per le imprese del Paese. La possibilità ulteriore di creare sinergie operative dell’Iniziativa dei Tre Mari con India Middle East Europe Economic Corridor (Imec) e con l’Iniziativa Centro Europea (Ince) permetterebbe all’Italia di diventare uno snodo strategico tra Mediterraneo, Europa e Indo-Pacifico con prevedibili importanti benefici per il sistema produttivo agevolato dalle esportazioni. Inoltre, il nostro Paese potrebbe assumere una centralità geografica con effetti positivi anche in termini di influenza politica.

La risoluzione approvata