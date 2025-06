Approvata in via definitiva la Legge di delegazione europea

Con 137 voti favorevoli, 36 contrari e 59 astenuti, l’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il disegno di Legge delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione degli altri atti dell’Unione Europea – Legge di delegazione europea, già approvato dal Senato. Prima del voto finale, sono state esaminate e respinte tutte le proposte emendative ricevute. Il testo definitivo, contenente le modifiche approvate in precedenza dal Senato, si compone di 3 capi per complessivi 29 articoli. Nel dettaglio, i contenuti riguardano: i principi e i criteri direttivi specifici per esercitare la delega in riferimento a 20 direttive; le norme per l’adeguamento della normativa nazionale a 21 regolamenti comunitari; le disposizioni per istituire un tavolo tecnico avente a oggetto una sentenza della Corte di Giustizia dell’UE. Tra le 20 direttive di cui sopra, citiamo quella sui contratti di credito ai consumatori (UE 2023/2225), qualità dell’aria dell’ambiente (UE 2024/2881), mercati degli strumenti finanziari (UE 2024/790). In sede di dichiarazioni di voto, sono intervenuti alcuni deputati, tra gli schieramenti di Opposizione, l’On. Bonelli (AVS) ha citato il recepimento della direttiva sul ripristino della natura sul quale il Governo ha votato contro il Consiglio europeo mettendo a rischio un importante provvedimento per la tutela dell’ambiente. Per la Maggioranza, l’On. Mantovani (FDI) ha evidenziato come il provvedimento introduca norme in grado di rafforzare la competitività del sistema produttivo, sostenere la tutela dell’ambiente e la transizione energetica.

Link alla scheda del provvedimento: https://tinyurl.com/2p9kvnzu