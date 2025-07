Approvato alla Camera il Ddl modifica delega fiscale

Con 159 voti favorevoli e 102 contrari, l’Aula della Camera ha approvato in I lettura il testo del Disegno di legge che modifica la delega al Governo in materia di riforma fiscale. Il testo passa ora all’esame in II lettura del Senato. L’approvazione è il primo passo verso la riforma fiscale del sistema tributario nazionale che introduce, prima di tutto, la proroga da 24 a 36 mesi dei termini per l’attuazione della riforma. Tra le principali novità, il Ddl amplia la disciplina sul trattamento dei debiti tributari, stabilendo che le disposizioni per il pagamento parziale o dilazionato dei tributi vengano estese anche ai debiti per tributi regionali e alle diverse situazioni previste dal codice delle crisi d’impresa, prevedendo l’introduzione di una disciplina analoga per l’istituto dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Vengono, inoltre, stabilite importanti modifiche sulle regole del settore dei giochi a partire dalla sostituzione del principio della diminuzione dei limiti di giocata e vincita con la possibilità di revisione dei già menzionati limiti, in modo che il Governo abbia una maggiore flessibilità nella gestione dei limiti. In aggiunta, viene delineata una disciplina più organica ed efficace sulle sanzioni penali e amministrative relative all’intero comparto dei giochi. Infine, il testo prevede l’uniformazione dei magistrati ordinari a quelli della giustizia ordinaria per assicurare maggiore coerenza e uniformità al sistema giudiziario.

