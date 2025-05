Approvazione definitiva per il Decreto Cittadinanza

L’Aula della Camera ha dato il via libera con 137 voti favorevoli e 83 contrari al Decreto Cittadinanza (Dl 36/2025), già approvato dal Senato. Tra le novità introdotte, la cittadinanza non si trasmette automaticamente ai nati all’estero che non abbiano almeno un genitore o un nonno cittadino italiano, mentre i figli di cittadini italiani nati all’estero avranno la possibilità di acquisire la cittadinanza su richiesta dei genitori. Inoltre, viene introdotta la possibilità di riacquisire la cittadinanza italiana per gli italiani emigrati che hanno dovuto cambiare cittadinanza per poter lavorare nei Paesi dove si sono stabiliti.

Link alla scheda del provvedimento.