Atto d’intesa tra Difesa e Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

Alla presenza del Sottosegretario di Stato per la Difesa, On. Matteo Perego di Cremnago, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Luciano Portolano e il Direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), Prefetto Bruno Frattasi, hanno sottoscritto un atto d’intesa che sancisce l’avvio di una più stretta collaborazione tra le due Amministrazioni. In particolare, il protocollo siglato indica le funzioni e i compiti della Struttura di collegamento della Difesa che opera in sinergia con l’ACN per rafforzare le capacità nazionali di risposta e prevenzione nel dominio cibernetico. Il Sottosegretario di Stato ha sottolineato come l’accordo siglato rappresenta un passo decisivo verso il rafforzamento del sistema di difesa cibernetica nazionale, specie in considerazione di un contesto sempre più caratterizzato da minacce ibride, pervasive e multi-dominio.

Link alla news completa: https://tinyurl.com/4em9z84b