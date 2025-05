Audizione del Gen. Portolano in Commissione difesa della Camera

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, ha svolto un’audizione presso la Commissione difesa della Camera dei deputati per riferire in merito alle linee generali del suo incarico. Dopo aver delineato il particolare momento storico e il conseguente duplice sforzo per il Paese nel dover soddisfare la dimensione nazionale e quella sovranazionale in tema di sicurezza, il Generale ha sottolineato la necessità di intraprendere un percorso di evoluzione della difesa per il quale si prevede un impegno lungo e gravoso che richiederà capacità, risorse e adattamenti su larga scala. In funzione di questo obiettivo generale, il Capo di Stato Maggiore della Difesa ha indicato cinque linee d’azione. La prima prevede l’ammodernamento dei mezzi e dei sistemi d’armamento, l’addestramento specifico per la preparazione al war fighting per affrontare le minacce del XXI secolo con un approccio interforze all domain. La seconda linea d’azione riguarda la dimensione cooperativa per garantire un’efficace proiezione all’esterno del Paese anche mediante cooperazioni bilaterali e multilaterali. In questo senso, è necessario uno sforzo che vada oltre le tradizionali alleane di riferimento andando a coinvolgere Paesi con i quali sono condivise le esigenze di sicurezza e stabilità internazionale. Ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica per affrontare le nuove minacce come gli attacchi cibernetici e le azioni ibride rappresentano la terza linea d’azione da sviluppare sia agendo in maniera proattiva nei confronti dell’innovazione che promuovendo la crescente cooperazione con l’universo produttivo e imprenditoriale, il mondo accademico e i centri di ricerca. La quarta linea d’azione riguarda la razionalizzazione funzionale per rendere lo strumento difensivo più snello, reattivo e capace. In merito alla quinta linea d’azione relativa al personale, si prevede di riequilibrare le dotazioni organiche e bilanciare le forze in servizio anche attraverso il miglioramento delle competenze del personale. In sede di risposta ai quesiti dei Deputati intervenuti nel dibattito in Commissione, il Gen. Portolano, ha tra l’altro dichiarato che: una delle priorità è dotarsi del sistema Iron Dome, il sofisticato scudo antimissilistico; esistono carenze significative nel munizionamento dovuto anche alla cessione massiva all’Ucraina; è necessario garantire la piena complementarietà con la NATO; è auspicabile l’introduzione della figura di Comandante unico europeo; è strategico il ruolo della costellazione di satelliti in orbita bassa (LEO).

Link al video dell’audizione.