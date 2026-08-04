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Avanza in Commissione l’esame del regolamento Ue su capacità industriale e decarbonizzazione

04 agosto 2026 | 17.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Commissione Industria del Senato ha concluso l’esame della proposta di regolamento europeo COM(2026) 100, finalizzata ad accelerare lo sviluppo della capacità industriale e la decarbonizzazione dei settori strategici dell’economia europea, approvando la proposta di risoluzione presentata dal relatore Luca De Carlo (FdI). Il parere favorevole espresso dalla Commissione è accompagnato da 26 osservazioni e indirizzi rivolti al Governo, che costituiranno la base della posizione italiana nell’ambito del negoziato europeo. Tra i principali elementi evidenziati dalla risoluzione figurano la necessità di semplificare le procedure autorizzative, ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese e delle pubbliche amministrazioni e rafforzare il principio del Made in Europe, promuovendo il consolidamento delle filiere industriali europee. Particolare attenzione viene inoltre riservata allo sviluppo del riciclo, dell’economia circolare e al rafforzamento dell’autonomia strategica dell’Unione. La Commissione sottolinea altresì l’esigenza di introdurre maggiori misure a tutela delle PMI, definire criteri armonizzati per l’identificazione dei prodotti a basse emissioni e prevedere strumenti di incentivazione più efficaci per sostenere gli investimenti legati alla transizione industriale. Tra le richieste avanzate figura anche l’estensione dell’ambito di applicazione del regolamento ad altri comparti strategici, tra cui l’industria farmaceutica, l’aerospazio, la difesa e le tecnologie digitali avanzate, ritenuti centrali per la resilienza economica e tecnologica dell’Unione europea.

La risoluzione approvata

La scheda del provvedimento

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capacità industriale decarbonizzazione Made in Europe economia circolare
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