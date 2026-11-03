Avviato l’esame alla Camera del Ddl mercato e concorrenza

Ha preso il via in Commissione Attività produttive della Camera la prima fase d’esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, con la presentazione del relatore On. Gusmeroli (Lega) che ha illustrato obiettivi e principali misure del provvedimento. Il testo si compone di 13 articoli che presentano misure in tre diversi ambiti. Il cuore del provvedimento è la riforma della distribuzione dei carburanti che prevede nuove regole per l’accesso e la permanenza nel settore, il riordino dei rapporti contrattuali tra titolari e gestori degli impianti, oltre agli incentivi per la razionalizzazione della rete. Sono previsti contributi fino a 60 mila euro per la riconversione in stazioni di ricarica elettrica veloce o nella riconversione in distributori di biocarburanti, con uno stanziamento complessivo di 40 milioni di euro annui dal 2028 al 2030. Il provvedimento, inoltre, interviene sulla riforma dell’assicurazione RC auto, sui criteri di accesso ai contributi per le emittenti comunitarie e sulle professioni, introducendo nuove disposizioni per i consulenti del lavoro e gli agenti immobiliari.

La scheda del provvedimento