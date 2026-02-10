circle x black
Cerca nel sito
 
blu sfumata

Migranti, Magi: "Lista Paesi sicuri illegale, così Europarlamento disgrega Ue"

Riccardo Magi - (Ipa)
Riccardo Magi - (Ipa)
10 febbraio 2026 | 15.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L’approvazione da parte del Parlamento europeo del nuovo regolamento sui Paesi sicuri rappresenta un punto di non ritorno per l’Unione europea nella gestione dei migranti. Un obbrobrio giuridico che viola il diritto stesso dell’Unione europea, spiana la strada a contenziosi e ricorsi giuridici e avrà come risultato quello di disgregare l’Ue, annullando i progressi fatti finora". Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

"L’esternalizzazione dei migranti è illegale: contrasta con la Convenzione di Ginevra e con l’articolo 78 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea che, richiamando al rispetto della Convenzione stessa, prevede una politica comune in materia di asilo e di protezione. Gli accordi dei singoli paesi membri con i paesi terzi - spiega Magi - vanno evidentemente in direzione opposta a questo dettato. Ma lo stesso articolo 78 prevede anche che l’Ue garantisca il rispetto del principio di non respingimento: il nuovo regolamento rende di fatto impossibile l’accesso alla protezione nell’Ue, trasferendo a Paesi terzi gli obblighi di protezione a cui sono invece vincolati gli Stati dell’Unione. Il Parlamento europeo demolisce insomma gli sforzi fatti in questi anni per costruire un sistema unico basato su regole vincolanti e uniformi in tema di migrazione".

"Stupisce la soddisfazione del governo e della destra italiana per aver guidato l’Ue in un pericoloso vicolo cieco da cui è necessario uscire quanto prima facendo marcia indietro. Resta infine il giudizio politico: non sarà inseguendo il flop dei centri in Albania di Meloni che l’Europa affronterà e risolverà le questioni legate al fenomeno migratorio", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
migranti Unione europea Parlamento europeo
Vedi anche
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza