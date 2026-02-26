circle x black
Cerca nel sito
 
blu sfumata

Ucraina, Picierno: “A Odessa per la pace”

La vicepresidente del Parlamento europeo in collegamento all’evento “L’Ucraina e la difesa dell’Europa a Roma

Pina Picierno - (Fotogramma)
Pina Picierno - (Fotogramma)
26 febbraio 2026 | 15.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo ha deciso di esprimere la propria vicinanza alla popolazione ucraina recandosi direttamente sul “campo di battaglia”. In collegamento da Odessa, a Esperienza Europa – David Sassoli durante l’evento “L’Ucraina e la difesa dell’Europa”, Picierno ha affermato quanto sia “importante trovarsi qui per ribadire le ragioni del nostro sostegno totale alla resistenza dell’Ucraina”. A Odessa “ho trovato una Capitale europea, consapevole della posta in gioco, della necessità di difendere il proprio presente e futuro e quello dell’Europa. È questa la partita che si sta giocano in Ucraina. Sono dove volevo essere, perché ci sono dei momenti in cui le parole non sono sufficienti, in cui è necessario esserci fisicamente, vivere fisicamente la fatica della quotidianità, esserci dove si difende la democrazia e l’Europa”.

La vicepresidente Picierno ha scelto di recarsi in Ucraina perché condivide il desiderio di “pace giusta” che cercano i cittadini in guerra: “Non intendono cedere alle ragioni della violenza e della brutalità del regime del Cremlino”, ha aggiunto, ribadendo che “Odessa è colma di consapevolezza, nonostante la fatica della quotidianità”. Picierno ha raccontato che la notte è trascorsa con non poche difficoltà, con allarmi antiaerei e sirene, ma ciò che “colpisce è questo bisogno di vita, di normalità, si respira in ogni angolo, rende incredibilmente bello sentirsi parte di questa straordinaria resistenza contro questa tragedia causata dal criminale di guerra Putin”. E ha concluso: “Spero che l’Ucraina possa essere a pieno titolo e presto parte dell’Unione europea. Siamo qui per chiedere che questa guerra sia perseguita come crimine di guerra al tribunale dell’Aja”. E sul ruolo che sta giocando l’Ungheria nella partita contro la Russia, Picierno ha tirato in causa la “Storia” che “è piena di leader piccini che sono fiancheggiatori di leader criminali, ma la Storia ci insegna che non c’è carrarmato che non sia stato piegato dalla forza e dall’aspirazione dei popoli alla libertà. I regimi criminali e i loro servi saranno presto spazzati via dall’aspirazione dei popoli a tale libertà”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
pace giusta resistenza ucraina difesa dell'Europa guerra in Ucraina Unione europea tribunale dell'Aja
Vedi anche
Fiorello candida Catania a Capitale della Cultura - Video
News to go
Sciopero aerei e treni oggi e domani, ritardi e cancellazioni
Sanremo, Chiello chiude caso Morgan: "Ho deciso io, non c'era alchimia" - Video
Sanremo, Arisa: "Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo" - Video
News to go
Bonus donne rinnovato per il 2026, come funziona
Sanremo 2026, buona la prima - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Auto, scatta l'alcolock: cosa c'è da sapere
Palazzina crollata in provincia di Verona, i feriti estratti dalle macerie - Video
Sanremo, flash mob dei giornalisti. Costante (Fnsi): "Da 10 anni senza rinnovo del contratto" - Video
Sanremo, Angelica Bove intona 'Hallelujah' in sala stampa - Video
Architetto Casamonti: "Il rischio è che senza interventi lo stadio Flaminio crolli come il Ponte Morandi"
Sanremo 2026, Paradiso: "La canzone è una lettera, Eurovision? Non mi interessa"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza