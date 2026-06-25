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Digitale, Falcone (FI): "Sovranità tecnologica Ue per difesa, cybersicurezza e competitività"

25 giugno 2026 | 11.58
Redazione Adnkronos
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"L'Europa deve investire in sovranità tecnologica e cybersicurezza: la difesa oggi non è solo militare, ma anche tecnologica, logistica e legata alla competitività del sistema europeo". Lo ha detto Marco Falcone (Forza Italia), vicecapodelegazione FI al Parlamento europeo, a margine dei voti della plenaria di Strasburgo, nel format "Talk to your MEP" di Adnkronos. Falcone ha indicato la necessità di costruire un sistema europeo capace di ridurre la dipendenza da player esterni, anche su cloud, intelligenza artificiale ed euro digitale.

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