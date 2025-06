Celebrazioni per la Giornata della Marina Militare

Martedì 10 giugno, a Genova, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, si sono svolte le celebrazioni in occasione della Giornata della Marina Militare. Contemporaneamente, si è concluso il tour mondiale della Nave Vespucci. “Oggi celebriamo la Giornata della Marina Militare, il rientro della Nave Vespucci e l’iniziativa straordinaria del Villaggio Italia. Una giornata di grande orgoglio e di riconoscenza nei confronti di uomini e donne della Marina. Tra di voi esiste un legame unico che si basa su competenza, esperienza e fiducia reciproca”, ha dichiarato il Ministro Crosetto, dopo aver ringraziato il Presidente Mattarella per la sua partecipazione all’evento, segno della particolare attenzione verso la Difesa. All’evento hanno preso parte anche il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, il Capo di Stato Maggiore della Marina, Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino, oltre ad autorità civili, militari e religiose. Riferendosi alla conclusione del tour mondiale della Vespucci, Crosetto ha detto: “Siamo al termine di un viaggio straordinario, ringrazio tutti coloro che ne hanno fatto parte. Avete fatto qualcosa che va oltre il lavoro, rappresentando l’Italia nel mondo. Non è solo un’esperienza professionale, è un onore che porterete dentro di voi per tutta la vita”.

Link alla news completa: https://tinyurl.com/3ecz87pt