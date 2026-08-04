Consiglio dei ministri, via libera al nuovo decreto su carburanti e Ilva

Il Consiglio dei ministri, riunito a Palazzo Chigi il 27 luglio, ha approvato un decreto-legge per fronteggiare l’aumento ulteriore dei prezzi dei carburanti e per garantire la continuità operativa di Ilva Spa in amministrazione straordinaria. In ambito di carburanti, il provvedimento prevede una riduzione di 17 centesimi al litro del prezzo del gasolio ottenuta mediante il taglio di 14 centesimi dell’accisa e ulteriori 3 centesimi dell’Iva per il periodo dal 30 luglio al 6 agosto. La medesima riduzione sarà estesa anche ai giorni 28 e 29 luglio con un successivo decreto ministeriale. Le agevolazioni riguardano anche i gasoli paraffinici e il biodiesel, mentre viene prorogato per l’intero mese di luglio il credito d’imposta a favore delle imprese dell’autotrasporto per compensare il maggior costo del gasolio rispetto ai prezzi di febbraio 2026. Sul fronte dell’ex Ilva, il provvedimento autorizza il Ministero delle Imprese e del made in Italy a concedere fino a 100,5 milioni di euro ad Acciaierie d’Italia Spa in amministrazione straordinaria, sotto forma di finanziamento oneroso, con l’obiettivo di assicurare la continuità degli impianti durante la procedura di vendita.

Il comunicato del Governo