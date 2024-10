Consiglio informale Affari esteri e Commercio

L’importanza degli scambi commerciali tra Unione europea e Paesi del’ASEAN, nonché le questioni commerciali tra UE e Cina sono stati al centro del Consiglio informale degli Affari esteri e Commercio che si è svolto il 18 ottobre a Budapest. Per il Governo italiano ha partecipato il Sottosegretario degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Maria Tripodi, su delega del Ministro Antonio Tajani. Sul tema dei rapporti commerciali UE/ASEAN, il Sottosegretario ha sottolineato l’elevato livello di complementarità tra le rispettive economie e, di conseguenza, i vantaggi che si potrebbero trarre da accordi di libero scambio. Con riferimento alle questioni con la Cina, Maria Tripodi ha confermato che i dazi dell’Unione europea sui veicoli elettrici di provenienza cinese vanno intesi come tentativo di ripristinare parità di condizioni di accesso ai mercati per gli operatori economici europei.

