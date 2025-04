Consultazioni elettorali, prosegue l’esame in diverse Commissioni al Senato

In settimana è proseguito l’esame del Dl 27/2025 in materia di consultazioni elettorali e referendarie, dapprima in sede consultiva. In particolare, la Commissione Giustizia ha approvato la proposta di parere non ostativo da parte del Relatore, con osservazioni accolte sull’adeguamento della raccolta firme per le liste delle elezioni amministrative a quanto già previsto per le sottoscrizioni delle consultazioni referendarie, ovvero anche in modalità digitale. Approvazione incassata anche da parte della Commissione Affari costituzionali e della Commissione Cultura, mentre è stato rinviato l’esame in sede consultiva in Commissione Bilancio a seguito della richiesta di alcuni chiarimenti da parte del relatore, chiarimenti che il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Sandra Savino, si riserva di fornire in una prossima seduta. Nella seduta di giovedì 3 aprile, è ripreso l’esame in sede referente in Commissione Affari costituzionali con la presentazione del fascicolo delle proposte emendative e illustrazione delle stesse.

