Cristina Livoli

Ha vissuto per 14 anni a Milano occupandosi di politica, finanza, cronaca e altro. Più volte inviata a Pontida, ha seguito svariate edizioni del Milano Pride e cortei di ogni parte politica, oltre a Expo 2025 e alle campagne elettorali che per due volte hanno visto la vittoria di Giuseppe Sala. Ora è tornata a Roma, dove si occupa di cronaca.