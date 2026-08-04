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Cristina Livoli

Cristina Livoli

Redattrice

Laureata in Lettere con lode e una tesi sull'avvento dell'informazione di servizio nella tv del mattino, ha iniziato quasi per gioco nel 1991 in una tv locale di Roma, Teleregione 45: la trasmissione si chiamava 'Cento giovani. Obiettivo sulla città'.

Poi Rete Oro e Telemontecarlo, passando per il tg, la radio e la carta stampata, fino ad arrivare all'Adnkronos, nel 2004.

Ha vissuto per 14 anni a Milano occupandosi di politica, finanza, cronaca e altro. Più volte inviata a Pontida, ha seguito svariate edizioni del Milano Pride e cortei di ogni parte politica, oltre a Expo 2025 e alle campagne elettorali che per due volte hanno visto la vittoria di Giuseppe Sala. Ora è tornata a Roma, dove si occupa di cronaca.

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