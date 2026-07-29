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Cnn e piazza Risorgimento a Roma, Alfonsi: "Giusto più alberi e più ombra, ma serve cambiare regole"

L'assessora ad Agricoltura e Ambiente replica con un video da Piazza Risorgimento

Sabrina Alfonsi - (Fermo immagine)
Sabrina Alfonsi - (Fermo immagine)
29 luglio 2026 | 21.16
Cristina Livoli
LETTURA: 2 minuti

"Noi siamo i primi a sostenere che, dove le condizioni lo consentono, servono più alberi e più ombra, ma nelle piazze storiche monumentali di Roma esistono vincoli paesaggistici e architettonici che rendono le piantumazioni molto più complesse rispetto alle altre zone. E per questo è necessario che con le Sovrintendenze cambiamo le regole". Così Sabrina Alfonsi, assessora ad Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, in un video girato a piazza Risorgimento, replica alle polemiche seguite all'attacco della Cnn.

"Il caldo riaumenta e diamo più acqua -spiega nel video Alfonsi- Siamo a Piazza Risorgimento e qui fino a pochissimo tempo fa ci passavano le macchine. Pensate -aggiunge- che in questa piazza sono stati tolti 2000 metri quadri di asfalto e sostituiti con il materiale drenante e il 75% della superficie è diventato pedonale. Nelle scorse settimane si è discusso delle piante che erano state messe qui: è vero alcune di loro hanno sofferto. Hanno sofferto un'ondata di calore eccezionale, come è accaduto in tante città del mondo. Oggi, come vedete, sono curate e in salute".

Quindi osserva: "Fa sorridere che a impartire lezioni sul cambiamento climatico siano gli stessi politici che per anni lo hanno negato. Noi preferiamo affrontarlo con investimenti ed interventi concreti". Del resto, "Roma è una delle città italiane che investe di più sull'adattamento climatico: abbiamo piantumato decine di migliaia di alberi, abbiamo rafforzato il piano caldo, abbiamo creato rifugi climatici. E proprio ieri abbiamo inaugurato 'Tiberis', un parco fluviale permanente con giochi d'acqua e fontane, perché nella città ci siano rifugi climatici naturali". E allora, conclude, "Dobbiamo garantire una maggiore presenza di alberature senza compromettere il patrimonio storico artistico. E' una sfida che molte città hanno già affrontato e hanno vinto. Roma non può essere da meno".

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