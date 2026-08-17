circle x black
Cerca nel sito
 

Ranucci e il caso Lavitola, l'Anm difende l'applauso del 2025: "Standing ovation? Fu solo un gesto di solidarietà dopo l'attentato"

Sull'inchiesta il presidente dell'Associazione nazionale magistrati Giuseppe Tango invita a lasciar lavorare i magistrati e a evitare strumentalizzazioni: "C'è un'indagine in corso e ci sono tanti elementi ancora da chiarire"

Giuseppe Tango, presidente Anm - (Fotogramma/Ipa)
Giuseppe Tango, presidente Anm - (Fotogramma/Ipa)
17 agosto 2026 | 20.43
Cristina Livoli
LETTURA: 2 minuti

Torna oggi al centro del dibattito politico il video della standing ovation dell'ottobre 2025, quando Sigfrido Ranucci fu applaudito all’assemblea dell'Anm dopo il suo intervento contro la separazione delle carriere. Dopo la confessione di Valter Lavitola, che si è dichiarato mandante dell'attentato al giornalista, il presidente dell’Anm, Giuseppe Tango, intervistato dal Tg1, respinge le accuse di vicinanza impropria tra le toghe e il giornalista: "I magistrati presenti all’assemblea hanno spontaneamente tributato un applauso a una persona che pochi giorni prima era stata vittima di un attentato. Un gesto di solidarietà quantomeno dovuto". Tango ricorda anche gli attestati bipartisan arrivati in quelle ore, “inclusa la presidente del Consiglio".

Sull'inchiesta, infine, il presidente dell'Anm invita a lasciar lavorare i magistrati: "C'è un'indagine in corso - dice - e ci sono tanti elementi ancora da chiarire. Ci sono magistrati che se ne stanno occupando, stanno lavorando con grandissima professionalità a questo caso e avrebbero bisogno di tempo e serenità. E di certo le strumentalizzazioni non giovano in tal senso".

Falcone e Borsellino, Tango: "Sbagliato tirare per la giacchetta i magistrati"

"Falcone e Borsellino sono figure eccezionali, esempi di grandi uomini e magistrati per certi versi irraggiungibili per chiunque. In tanti, anche di recente, provano a tirarli per la giacchetta: è sempre sbagliato" afferma il presidente dell'Anm in un'intervista al Tg1, commentando la bufera sul post di Sigfrido Ranucci in cui il conduttore si paragona ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Tango richiama alla responsabilità nel dibattito pubblico e ribadisce che le due icone dell’antimafia non vanno usate come strumenti di polemica.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ranucci anm sigfrido ranucci anm ranucci lavitola ranucci lavitola oggi
Vedi anche
News to go
Debito pubblico, a giugno nuovo record a 3.207,2 miliardi
Eruzione Etna, nuova bocca nella Valle del Bove: il video della nuvola di cenere vulcanica - Video
Sardegna, nuovo sbarco di migranti tra i bagnanti dopo l'incidente a Su Giudeu - Video
Mercati: seduta incolore, petrolio e oro in rialzo - Video
Attentato Ranucci, l'avvocato di Lavitola: "Affranto per aver provocato guai a persone a cui tiene" - Video
Trump con George Washington nel nuovo video generato con l'Ia: "Grazie per le tue idee"
Ballando con le stelle, Jimmy Ghione sarà nel cast: "Farò ballare il mondo" - Video
Noemi riprende il tour dopo l'incidente, l'arrivo sul palco con le stampelle: "Mi è mancato cantare" - Video
Attentato Ranucci, l'avvocato di Lavitola: "Non vuole ritrattare ma puntualizzare" - Video
Palio di Siena verso nuovo rinvio, ancora pioggia su piazza del Campo - Video
News to go
Iran-Usa, tregua scaduta e braccio di ferro su Hormuz
Palio Siena, il volto della Vergine divide la vigilia dell'Assunta - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza