Criticità Missione Unifil in Libano: Meloni sente il Generale Messina

Per fare il punto della situazione e conoscere lo stato del nostro contingente impegnato in Libano, specie dopo che nelle ultime ore colpi di arma da fuoco da parte dell’esercito israeliano hanno raggiunto la base italiana della Missione Unifil, la premier Meloni, in data 10 ottobre, ha avuto un colloquio telefonico con il Generale Stefano Messina. La Presidente del consiglio, dopo aver riportato al Generale Messina della protesta ufficiale inviata dal Governo alle Autorità israeliane per quanto avvenuto, ha espresso la forte vicinanza personale e istituzionale nei confronti dei nostri militari impegnati in Libano. Giorgia Meloni ha anche ricordato l’importanza della preziosa opera prestata dagli italiani per contribuire alla stabilizzazione dell’area mediorientale, in accordo con il mandato delle Nazioni Unite.

