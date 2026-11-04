In provincia di Pesaro e Urbino un uomo ha raccolto una vera e propria fortuna

Oltre 11mila euro... in monetine da un centesimo. La strana collezione di un postino di Urbania, comune marchigiano in provincia di Pesaro e Urbino, di nome Bruno Salvi ha svelato un'inaspettata fortuna, oltre che qualche problema per la tenuta strutturale della sua casa.

L'uomo, come raccontato da Tele2000, custodisce in 28 contenitori diversi con una capienza pari a 30 litri l'uno, oltre un milione di monete da un centesimo, un milione e 176mila per la precisione, che, sommate, hanno un valore di 11mila e 760 euro. Tutto è iniziato in infanzia, quando Salvi ha iniziato a collezionare lire: "accumulavo le monete da 20 e 500 lire, perché erano le più belle. Poi ho cominciato con quelle da un centesimo e volevo vedere fino a che punto potevo arrivare", ha spiegato l'uomo nel servizio. La speranza era quella di trovare qualche moneta rara e di alto valore, ma con l'ingrandirsi della collezione sono emersi problemi inaspettati.

"Ho dovuto spostare tutto ai piani inferiori, il cemento della tromba delle scale presentava le prime crepe", ha raccontato Salvi, che però non ha alcuna intenzione di fermarsi: "Voglio raggiungere il milione e mezzo, ma anche di più". A contribuire alla sua insolita collezione tanti amici e conoscenti, che vogliono dare il loro contributo: "La gente quando mi incontra mi lascia qualche centesimo per strada".