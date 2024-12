13 dicembre, a Roma un'installazione illumina Santa Lucia al Gonfalone

Una macchina della luce per celebrare la luce di Santa Lucia che illumina il mondo. Domani, nel giorno consacrato alla santa, un'installazione luminosa ideata dall'architetto Cesare Esposito, verrà esposta nel sagrato della chiesa di Santa Lucia al Gonfalone in via dei Banchi Vecchi a Roma, dove mons. Francesco Pesce officerà una celebrazione. Il progetto dell'opera, già esposta lo scorso anno, è stato realizzato da Esposito con la collaborazione della Congregazione Clarettiana e il Rettore Padre Renato Caprioli.

"La mia installazione con luce d’artista con l’immagine miracolosa della Santa venerata in tutto il mondo crea un’atmosfera gioiosa e mistica propiziatoria di luce, speranza e pace", spiega l'architetto Esposito, che aggiunge: "Dedico la mia opera luminosa a Papa Francesco, che è stato consacrato sacerdote il giorno della festa della Santa il 13 dicembre 1969, auspicando, insieme a tutti i romani, che venga in visita alla chiesa così vicina alla Basilica di San Pietro per la gioia di tutti".