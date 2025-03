80 anni di Noidonne, la storia di ieri e oggi

Un archivio in digitale della memoria viva delle donne che mette a disposizione oltre 2200 fascicoli sfogliabili - cioè tutti i numeri del giornale a partire dal 1944 - per un totale di oltre 120mila pagine. Questi sono alcuni numeri che dimostrano l’importanza dell’Archivio storico di Noidonne interamente digitalizzato e che è stato presentato in occasione degli 80 anni del giornale (1944/2024). Durante l’incontro è stata distribuita anche un’edizione speciale del giornale che, oltre a raccontare gli otto decenni di un periodico politico femminile unico per longevità e continuità editoriale, propone un Dizionario molto originale con oltre 130 voci scritte dalle lettrici. Nata nel 1944 con edizioni clandestine distribuite dalle staffette partigiane, Noidonne è ancora una testata viva e presente nel panorama culturale e politico con un settimanale on line e con focus sull’attualità, costantemente osservata dal punto di vista femminile e raccontata con i nuovi linguaggi multimediali.

Nel sito dedicato (www.noidonnearchiviostorico.org) sono disponibili alla fruizione gratuita tutte le edizioni pubblicate in cartaceo a partire dalle veline distribuite clandestinamente nel 1944/1945. Con versioni sfogliabili e grazie anche a un motore di ricerca interno, la consultazione è particolarmente agevole. “Abbiamo raggiunto questo importante obiettivo nonostante le poche risorse disponibili e solo grazie al lungo lavoro totalmente volontario di persone appassionate alla storia della democrazia del nostro Paese e del ruolo che le donne italiane hanno avuto nella crescita e nella conquista dei diritti civili. Diritti che oggi sono rimessi in discussione. Con questi materiali mettiamo a disposizione di insegnanti, studiosi, scuole, giovani, ricercatori un patrimonio costruito in 80 anni dalle donne e che noi stiamo conservando e valorizzando” ha dichiarato Costanza Fanelli, responsabile di Noidonne e dell’Archivio.

“Noidonne ha avuto sempre la capacità di raccontare le varie espressioni della società esprimendo il punto di vista delle donne sulla politica, sulla cultura, sul costume, sul mondo accompagnando i movimenti femminili e femministi nel difficile e faticoso percorso di conquista di leggi che ancora oggi garantiscono alle donne libertà e autodeterminazione. Sfogliare le collezioni apre la visuale sulla nostra storia dal dopoguerra e dimostra concretamente il senso e il ruolo che il giornalismo militante ha avuto e deve continuare ad avere. La storia giornalistica di Noidonne dimostra il valore dell’informazione nella vita delle persone” spiega Tiziana Bartolini, direttore di Noidonne dal 2000. Numero speciale di Noidonne e Dizionario delle parole di ieri e di oggi. Un traguardo importante come quello degli 80 anni di una testata politica femminile, che non ha mai avuto un editore forte o un finanziatore alle spalle, merita di essere segnato con una pubblicazione che racconti questa storia di libertà delle donne con parole e immagini.

Questo vuole essere il numero di Noidonne, distribuito in occasione dell’incontro di oggi pomeriggio a Roma, che è straordinario perché contiene anche un Dizionario in cui sono raccolte le parole inviate dalle lettrici. Oltre 130 voci delineano un mosaico originale e affascinante di storie, idee, denunce, sogni, speranze. “Restituire valore alle parole delle donne è di per sé un progetto politico che, tra i tanti significati, vuole rappresentare la capacità tutta femminile e femminista di voler essere protagoniste, soprattutto in un passaggio cruciale della storia come quello che stiamo vivendo” sottolinea Tiziana Bartolini, mentre Costanza Fanelli osserva che “con l’espressione ‘La storia di ieri e di oggi’ si vuole intrecciare il valore della memoria con lo sguardo critico e propositivo delle donne, un contributo di cui la società e il nostro non possono fare a meno”. Il progetto ha ottenuto il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali ed internazionali.