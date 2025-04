In quella stessa piazza dove lavorarono per il terremoto nel 2009, dopo 16 anni i vigili del fuoco hanno composto la loro fiamma. Lo scatto dall’alto è del fotografo Massimo Sestini, l’occasione quella della cerimonia per il giuramento degli allievi lo scorso 4 aprile. Un’immagine che resterà indelebile per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, come il ricordo di quei giorni.