A "3C Aedificatoria" il premio "Templum 2026"

Un importante riconoscimento nazionale per un’eccellenza imprenditoriale abruzzese. Nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, 3C Aedificatoria ha ricevuto il riconoscimento nell’ambito del Premio Templum 2026 per il progetto Neobodio Open Air Museum, realizzato in collaborazione con lo Studio di Architettura Bertolini e Galli. L’evento si è svolto alla presenza di autorevoli rappresentanti delle istituzioni italiane, tra cui Massimo Sessa, Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; Alessandro Panci, Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti; Laura D’Aprile, Capo Dipartimento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; e Angelo Domenico Perrini, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Il progetto è stato selezionato tra oltre 100 candidature provenienti da tutta Italia, risultando tra i 20 vincitori nazionali, uno per ciascuna regione rappresentata, nell’ambito di un premio dedicato alle eccellenze dell’architettura, della valorizzazione territoriale e della cultura del costruire.

Il Premio Templum 2026 ha riconosciuto il valore di Neobodio Open Air Museum per aver trasformato un’area di rilevante interesse archeologico e paesaggistico in un sistema culturale aperto, accessibile e contemporaneo, capace di integrare museo, natura, didattica e archeologia sperimentale, restituendo valore alla memoria storica del territorio e rendendola patrimonio vivo per comunità e visitatori. Il museo è stato progettato per valorizzare il patrimonio archeologico e paesaggistico dell’area di Bodio Lomnago, trasformando memoria storica e patrimonio Unesco in esperienza culturale contemporanea e accessibile.

Per il titolare della 3C Aedificatoria Cocco Renato e la figlia Paola Rina Cocco, che conducono una importante realtà imprenditoriale con radici abruzzesi, il riconoscimento rappresenta il risultato di un percorso fatto di impegno quotidiano, competenze tecniche, responsabilità e capacità di trasformare progetti complessi in opere concrete. "Ricevere questo riconoscimento in Campidoglio rappresenta motivo di orgoglio non soltanto per la nostra azienda, ma per tutta la nostra squadra che ogni giorno contribuisce con competenza, sacrificio e passione alla realizzazione dei nostri progetti, e per la Direzione Lavori che ci ha aiutati in questo percorso costruttivo. Dietro ogni opera ci sono lavoro, responsabilità e la volontà di costruire valore duraturo per i territori e le comunità. Questo premio è uno stimolo a continuare a investire nella qualità e nella cultura del costruire". Per la 3C Aedificatoria, il premio ottenuto costituisce non solo un traguardo, ma anche un incoraggiamento a proseguire lungo un percorso fondato su qualità, crescita continua e valorizzazione del patrimonio culturale e territoriale.