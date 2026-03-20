A Cafasse la battaglia delle Reines

in collaborazione con Buongiorno del canavese

Ritorna anche quest’anno l’evento cafassese sulla Battaglia delle Reines. A promuoverlo sono: L’associazione ‘’ j’amis d’le Reines d’le Val ad Lans’’e il Comitato di Cafasse col patrocinio di vari enti ed associazione, organizzano per il 22 marzo a Cafasse la 33 esima edizione de il Confronto Esposizione Regine delle Valli di Lanzo in Località Cascina Ressia.

Il programma dalle ore 8 alle ore 11 ci sarà la pesatura delle bovine poi alle 13 i confronti inizieranno e a seguire la premiazione. L’ingresso è gratuito a tutti i visitatori. L'associazione J’amis d’le Reines d'le Val ad Lans (Amici delle Regine delle Valli di Lanzo) è un'organizzazione con sede a Cantoira (TO), dedita alla tutela e alla promozione della tradizione agricola e zootecnica locale.

L’associazione promuove i confronti tra Reines: Organizza il circuito dei "confronti" e delle esposizioni delle bovine (le Reines, o Regine), competizioni incruente che determinano la gerarchia all'interno delle mandrie. Inoltre Coordina l'evento conclusivo della stagione, che solitamente si tiene a Cantoira nel mese di ottobre (giunto alla 45ª edizione nel 2025). Poi collabora con le amministrazioni locali per valorizzare il lavoro dei giovani allevatori e mantenere vive le usanze popolari piemontesi.

L’associazione si trova in Via della Chiesa n. 28, 10070 Cantoira (TO). È anche possibile seguire gli aggiornamenti sulle gare e i risultati sulla pagina Facebook Associazione J'Amis d'le Reines d'le Val ad Lans.

La Battaglia delle Reines (o Bataille de Reines) è una tradizione alpina radicata in Valle d’Aosta e in alcune zone del Piemonte (come le Valli di Lanzo e il Canavese). Si tratta di una competizione incruenta basata sull'istinto naturale delle bovine di stabilire una gerarchia all'interno della mandria.

Qui le mucche si sfidano spingendosi con le corna finché una delle due non si arrende e si allontana, decretando la vincitrice senza ferite.

Alla competizione partecipano bovine gravide di razza Valdostana (pezzata nera e castana) o Hérens, divise in tre categorie in base al peso. La vincitrice viene eletta "Reina" (Regina) e decorata con il bosquet, un ramo di abete adornato con fiori e nastri rossi.