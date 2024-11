A Castello di Tor Crescenza 'Dinner Opera Show' magia tra lirica e piatti gourmet

Nell’atmosfera fiabesca del Castel di Tor Crescenza a Roma torna, in scena venerdì 22 novembre alle 20, la terza edizione di “Dinner Opera Show”, lo spettacolo evento firmato dal Maestro Enrico Stinchelli (regista e direttore artistico) e la soprano Emmanuelle D’Alterio, dove l’arte, la cucina gourmet e la bellezza si fondono in uno scenario suggestivo e senza tempo. Nella magica location capitolina diretta da Fabrizio Orsini a pochi km da Ponte Milvio, abitata un tempo dal tenore Francesco Marconi detto “Checco”, al quale il Castello deve la costruzione del teatro, e oggi dimora del Conte Fabrizio Sardagna Ferrari, i riflettori tornano ad accendersi su un Kermesse scintillante, in cui l’eleganza e la raffinatezza farà ancora una volta da padrona sotto la guida esperta di Enrico Stinchelli e Sofia Bruscoli.

Una scelta innovativa, si legge in una nota, tesa a mettere insieme le eccellenze artistiche di casa nostra in cui le aree più celebri dell’Opera, interpretate dalle migliori voci della lirica italiana, si sposteranno a tavola ispirando i gustosi piatti inseriti nel menù, deliziando oltre l’animo anche il palato. Cantanti, musicisti, ballerini, acrobati ed alta moda saranno protagonisti dello show dai mille colori in grado di regalare ai partecipanti un’indimenticabile esperienza emozionale.

“Il Dinner Opera Show - dichiarano la D’Alterio e il Maestro Stinchelli ideatori dell’evento - è stato concepito con l’intento di rilanciare la musica lirica, trasferendone al pubblico la potenza e la bellezza, trasformando una dimora storica come il Castello in un vero e proprio teatro. Poiché il corpo e lo spirito viaggiano insieme la scelta di abbinare l’alta cucina è stata quasi obbligata. E’ un progetto ambizioso che mira a diventare un appuntamento costante nel tempo. Nonostante sia nato da poco, ci ha già regalato grandi soddisfazioni, superando anche le aspettative iniziali. Ringraziamo i nostri sponsor che credendo in noi hanno contribuito a rendere possibile tutto questo”.