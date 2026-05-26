A Foggia 'Memoria e musica per una cultura di pace', serata per ricordare vittime civili dei bombardamenti del '43

Il 27 maggio a Foggia una serata di memoria e musica per ricordare le vittime civili dei bombardamenti del 1943 e accompagnare la città verso l'inaugurazione della locomotiva e del monumento nel piazzale Vittorio Veneto. Memoria, musica e riflessione civile per ricordare una delle pagine più drammatiche della storia cittadina e riaffermare, attraverso la cultura e il ricordo, il valore della pace. L'iniziativa, "Memoria e musica per una cultura di pace", si terrà domani alle 18.30 al Palazzo di Città a Foggia, promossa e organizzata dalla Sezione Provinciale di Foggia dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (Anvcg), in collaborazione con il Comune di Foggia. L'evento non sarà soltanto un momento commemorativo dedicato alle vittime civili dei bombardamenti che devastarono Foggia nell'estate del 1943, ma anche l'appuntamento che accompagnerà simbolicamente la cittadinanza verso l'inaugurazione ufficiale della locomotiva e del monumento – atteso da oltre 80 anni – dedicato ai caduti civili del '43. L'opera, recentemente realizzata, sarà inaugurata il giorno successivo, giovedì 28 maggio alle ore 10, nel piazzale antistante la Stazione ferroviaria.

Nell'estate del 1943 Foggia fu tra le città italiane più colpite dai bombardamenti alleati, a causa della presenza del nodo ferroviario e del sistema aeroportuale, strategici per le operazioni militari. Tra maggio e settembre la città subì ripetute incursioni aeree che provocarono migliaia di vittime tra la popolazione civile e distruzioni profonde, segnando in maniera indelebile la memoria collettiva del territorio. La serata di domani intende così trasformare il ricordo in partecipazione condivisa e in un'occasione di educazione alla pace, coinvolgendo istituzioni, associazioni, cittadini e mondo culturale in un percorso comune di memoria pubblica. Musiche e brani saranno a cura dell'ANMIG Ensemble, diretto dal Maestro Giovanni Carelli, con Michele Fiorentino relatore musicale, e un repertorio dedicato alle vittime civili, alla libertà dei popoli e ai temi della memoria e della dignità umana. In programma, tra gli altri, brani tratti dalle colonne sonore di Schindler's List, La vita è bella e Il Gladiatore, oltre a composizioni di Ennio Morricone, Leonard Cohen, John Williams e Giuseppe Verdi. Previsti inoltre gli interventi della Sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, del Presidente Nazionale Anvcg Michele Vigne, del Presidente della Sezione Provinciale Anvcg di Foggia Michele Corcio e dell'Assessora alla Cultura Alice Amatore.

Nel corso della serata interverranno anche Alberto Mangano, Presidente del Comitato per il monumento dedicato alle vittime del '43, Pasquale Cataneo, promotore della Delibera Comunale che ha individuato l’area sulla quale allocare la locomotiva restaurata e il monumento alle vittime civili di guerra, Antonio Castore della Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane e lo scultore e designer Alfredo Nemo Romagno, autore del monumento commemorativo che sarà inaugurato il 28 maggio. In programma anche la proiezione di video e testimonianze dedicate ai bombardamenti del 1943, oltre all'audiovideo "Memorial Day", realizzato dai musicisti di Capitanata Antonella Trisciuoglio e Pasquale Inglese.