A Milano la conferenza internazionale su nuovi farmaci e impatto Ia in oncologia

Fondazione Gianni Bonadonna con il Gruppo Prada come supporting partner, Fondazione Michelangelo Onlus e l’European School of Oncology, annunciano che il 12 e 13 novembre prossimi Milano ospiterà la 'Joint International Conference 2025: Innovation in Oncology: New Drugs and the Impact of Artificial Intelligence'. L’evento si terrà nella sede milanese della Fondazione Prada. La conferenza, della durata di due giorni, riunirà i principali esperti mondiali di oncologia per discutere delle più recenti innovazioni nello sviluppo di farmaci, dell'avanzamento diagnostico e delle nuove opportunità terapeutiche. Un'attenzione particolare sarà rivolta al ruolo trasformativo dell'intelligenza artificiale nel trattamento del cancro.

“Questa conferenza - sottolineano Carmen Criscitiello e Giampaolo Bianchini, segreteria scientifica dell’evento - offre un'opportunità unica per collegare diversi campi di ricerca, dallo sviluppo di nuovi farmaci all'intelligenza artificiale. Promuovendo il dialogo e la collaborazione scientifica, ci proponiamo di ispirare nuove idee che possano plasmare il futuro dell'oncologia. Inoltre, l’evento rappresenta anche un'occasione straordinaria per i giovani ricercatori per imparare da esperti di fama mondiale e confrontarsi direttamente con loro”. “Formare la prossima generazione di oncologi - afferma Alberto Costa, ceo dell’European School of Oncology - e promuovere approcci multidisciplinari nella cura del cancro rappresentano da sempre priorità centrali per l’European School of Oncology (Eso). In quest’ottica, siamo orgogliosi di offrire il nostro contributo a questa Conferenza, che costituisce un’importante occasione di confronto, aggiornamento e condivisione di conoscenze e innovazione nel campo dell’oncologia”.

La Conferenza ospiterà la cerimonia di assegnazione del 'Premio Gianni Bonadonna 2025'. La Fondazione Gianni Bonadonna premierà un giovane ricercatore promettente, il cui lavoro abbia dimostrato un'eccezionale originalità, indipendenza e impatto clinico in oncologia. Il vincitore sarà selezionato tra i candidati proposti da un'eccezionale giuria di esperti internazionali. L'edizione di quest'anno segna anche il decimo anniversario della scomparsa di Gianni Bonadonna, onorando l'eredità di un pioniere che ha rivoluzionato il trattamento del cancro in tutto il mondo. “Gianni Bonadonna - ricorda Luca Gianni, presidente della Fondazione Gianni Bonadonna - è stato un ricercatore medico di eccezionale rilevanza, il quale ha introdotto e applicato la scienza degli studi clinici all'oncologia, compiendo progressi fondamentali nella terapia del cancro che hanno modificato la qualità della vita dei pazienti. Apprezzava l'entusiasmo e l'imprenditorialità scientifica dei giovani collaboratori e desiderava esplorare gli studi preclinici per trarne ispirazione nella progettazione di nuovi studi clinici. Il Premio Gianni Bonadonna si prefigge di riconoscere e premiare i giovani ricercatori che incarnano tale spirito di innovazione”.