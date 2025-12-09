circle x black
A Roma 'Giornate della vista' al Quarticciolo e Centocelle, visite e occhiali gratis a persone fragili

Da oggi al 19 dicembre clinica filantropica, si conclude il programma dedicato al Giubileo della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia

09 dicembre 2025 | 17.22
Redazione Adnkronos
Controlli gratuiti della vista, con occhiali compresi per chi è in difficoltà. La Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia propone, a Roma, la terza e ultima 'clinica oculistica temporanea' legata del progetto 'Fondazione OneSight EssilorLuxottica per il Santo Giubileo 2025' con il quale sono state realizzate già altre 2 cliniche filantropiche nei quartieri Tor Bella Monaca (ad aprile) e Garbatella (a giugno) e un Vision Center permanente presso la sede della Comunità di Sant’Egidio a Piazza dei Consoli.

Anche in questo caso verranno effettuate visite oculistiche gratuite e, ove necessario, donati occhiali da vista, alle persone fragili individuate da una rete di associazioni presenti sul territorio. La clinica temporanea sarà attiva da oggi al 19 dicembre presso la Chiesa Parrocchiale di San Felice da Cantalice, nel quartiere di Centocelle.

Alla presentazione saranno presenti: Massimiliano Maselli, assessore all’Inclusione sociale e Servizi alla persona della Regione Lazio; Giuseppe Battaglia, assessore alle Periferie del Comune di Roma; Leopoldo Spadea, direttore della Uoc Oftalmologia del Policlinico Umberto I – Sapienza Università di Roma e Mauro Casinghini, direttore Generale Struttura del Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità.

