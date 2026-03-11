A Roma i risultati della prima iniziativa dell'Osservatorio di Unhate Foundation

Presentati a Roma i risultati di "Fragile – mappae mundi di una nuova generazione", lo studio sulla fragilità dei giovani italiani tra i 13 e i 24 anni condotto dall'Osservatorio permanente di Fondazione Unhate. Si tratta di una ricerca, guidata dal Prof. Mauro Magatti e realizzata da un team multidisciplinare di Fondazione Poetica per la Generatività Sociale, che si è posta l'obiettivo di analizzare le reazioni dei ragazzi a un contesto contemporaneo, caratterizzato da opportunità e libertà senza precedenti, mettendo in luce quattro profili generazionali e individuando le direzioni di azione per sostenere attivazione, benessere e protagonismo giovanile, con particolare attenzione al ruolo della scuola e delle esperienze extracurriculari.