A Testaccio una statua celebrerà Papa Wojtyla e Pertini

L'opera, in bronzo e marmo, sarà realizzata dall'architetto Cesare Esposito e collocata in piazza dell'Emporio

Sarà l’Architetto Cesare Esposito a realizzare l’opera in bronzo su basamento in marmo dedicata a San Giovanni Paolo II e Sandro Pertini che sarà collocata in piazza dell'Emporio, davanti ponte Sublicio, al posto una volta occupato dalla Fontana delle Anfore, da tempo ritornata nella sede originaria di piazza Testaccio. L’opera, commissionata dal presidente della Uils, Antonino Gasparo, intende celebrare "due figure iconiche della storia mondiale che hanno eletto la pace e la concordia a ideali universali, offrendo alle nuove generazioni un esempio di libertà, fede e fratellanza".

"Questi due grandi personaggi, che ho collocato su una stella, simbolo di pace, furono campioni di 'umanesimo'", spiega all'Adnkronos l'architetto, ideatore tra l'altro della rievocazione del miracolo della neve, che si celebra ogni 5 agosto in piazza Santa Maria Maggiore in ricordo dell'apparizione della Madonna a Papa Liberio per indicare il luogo per la costruzione della Basilica dove ora riposa Papa Francesco. A questa tradizione romana Giovanni Paolo II partecipò nel 1987, portando la sua benedizione all'evento nell'anno mariano. Ma l'architetto monticiano ha avuto un rapporto anche con Pertini: fu lui ad accoglierlo in piazza Fontana di Trevi, nel giorno del 93esimo compleanno (era il 1989), quando il presidente si affacciò alla sarabanda organizzata in suo onore proprio da Esposito, allora 40enne.