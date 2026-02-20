circle x black
Cerca nel sito
 

A Testaccio una statua celebrerà Papa Wojtyla e Pertini

L'opera, in bronzo e marmo, sarà realizzata dall'architetto Cesare Esposito e collocata in piazza dell'Emporio

A Testaccio una statua celebrerà Papa Wojtyla e Pertini
20 febbraio 2026 | 13.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sarà l’Architetto Cesare Esposito a realizzare l’opera in bronzo su basamento in marmo dedicata a San Giovanni Paolo II e Sandro Pertini che sarà collocata in piazza dell'Emporio, davanti ponte Sublicio, al posto una volta occupato dalla Fontana delle Anfore, da tempo ritornata nella sede originaria di piazza Testaccio. L’opera, commissionata dal presidente della Uils, Antonino Gasparo, intende celebrare "due figure iconiche della storia mondiale che hanno eletto la pace e la concordia a ideali universali, offrendo alle nuove generazioni un esempio di libertà, fede e fratellanza".

"Questi due grandi personaggi, che ho collocato su una stella, simbolo di pace, furono campioni di 'umanesimo'", spiega all'Adnkronos l'architetto, ideatore tra l'altro della rievocazione del miracolo della neve, che si celebra ogni 5 agosto in piazza Santa Maria Maggiore in ricordo dell'apparizione della Madonna a Papa Liberio per indicare il luogo per la costruzione della Basilica dove ora riposa Papa Francesco. A questa tradizione romana Giovanni Paolo II partecipò nel 1987, portando la sua benedizione all'evento nell'anno mariano. Ma l'architetto monticiano ha avuto un rapporto anche con Pertini: fu lui ad accoglierlo in piazza Fontana di Trevi, nel giorno del 93esimo compleanno (era il 1989), quando il presidente si affacciò alla sarabanda organizzata in suo onore proprio da Esposito, allora 40enne.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
roma news architetto cesare esposito statua wojtyla e Pertini testaccio news
Vedi anche
News to go
Migranti, passaggio irregolari alla frontiera di Ventimiglia: blitz polizia italiana e francese
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza