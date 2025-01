Militanti di destra si sono riuniti nel piazzale antistante la ex sezione per il consueto rituale. Questura: "In corso visione dei filmati per identificare responsabili di condotte apologetiche del fascismo"

Braccia tese e il rituale del ‘presente’. A 47 anni dai tragici fatti di via Acca Larenzia i militanti di destra tornano a commemorare quanto avvenuto il 7 gennaio 1978 quando davanti alla ex storica sezione del Msi furono uccisi da un commando di estrema sinistra due giovani attivisti del Fronte della Gioventù, Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta mentre un terzo militante, Stefano Recchioni perse la vita dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola negli scontri scoppiati durante una manifestazione di protesta organizzata nelle ore immediatamente successive sul luogo stesso dell'agguato.

Militanti di destra si sono riuniti nel piazzale antistante la ex sezione per il consueto rituale: i militanti urlano, diversi con il braccio destro alzato, tre volte 'presente' in risposta a una voce che grida 'per tutti i camerati caduti'.

Per ragioni di sicurezza tv e telecamere sono state tenute a distanza dal piazzale in cui i militanti si radunano. A pochi passi, all’inizio di via Evandro, dopo le polemiche dei giorni scorsi, è ricomparsa una targa a Stefano Recchioni che recita: “Chi si è sacrificato nei valori eterni della tradizione è esempio immortale nella rivoluzione” firmato “i camerati”. Rose sono state lasciate accanto a dei lumini accesi, e a un manifesto che commemora i “figli d’Italia, una strage di 47 anni fa”.

“Per me se dicessero ‘andiamo alla commemorazione senza il saluto romano’ sarebbe la stessa cosa. L’importante è commemorare tre ragazzini di 18-20 anni uccisi nell’ambito di un periodo storico di cui si parla poco”, afferma ai cronisti un uomo lasciando via Acca Larenzia. “Qui si viene con lo spirito di ricordare tre ragazzi morti, vittime di anni di violenza dove ci sono state stragi e omicidi da una parte e dall’altra - sottolinea -. Mi rendo conto che il come vengono ricordati può disturbare molte persone, ma bisognerebbe concentrarsi sul ricordo e su quello che è successo, non sulle modalità del ricordo”.

“È il saluto che facevano gli antichi romani, il fascismo lo ha ripreso ritenendolo una tradizione italiana. Ma non bisogna, secondo me, essere fascisti per salutare romanamente. Erano tutti e tre amici miei e quando ci penso mi commuovo: erano bravissimi ragazzi, uccisi barbaramente”, afferma un altro sostenendo di conoscere i tre giovani morti 47 anni fa.

Questura: "In corso identificazioni"

Intanto la Digos è al lavoro per identificare quanti - "la maggior parte degli astanti", si specifica in una nota - si "sono resi responsabili di condotte apologetiche del fascismo" effettuando il saluto romano.

"Si è svolta nel pomeriggio odierno la manifestazione che ha commemorato i 47 anni dell’eccidio di Acca Larentia, in cui persero la vita Bigonzetti Franco, Ciavatta Francesco e Recchioni Stefano, appartenenti al Movimento Sociale Italiano, a cui hanno partecipato militanti provenienti da tutta Italia. Nel corso della commemorazione, organizzata da Casapound, a cui hanno partecipato circa 1300 persone, è stato chiamato il “presente” ed è stato effettuato il saluto romano dalla maggior parte degli astanti. È già in corso, da parte degli agenti della Digos capitolina, la visione dei filmati della manifestazione al fine di identificare coloro che si sono resi responsabili di condotte apologetiche del fascismo", fa sapere la Questura di Roma.

Rampelli: "Condividere questa memoria senza ipocrisie"

"È giunta l'ora di condividere questa memoria, senza ipocrisie. Memoria comune che se non può più poggiarsi sulle sentenze dei tribunali deve fondarsi sulla verità storica. E a questa si può ancora giungere attraverso una commissione parlamentare d'inchiesta che accerti le responsabilità di chi ha messo in mano a ragazzi di 18-20 anni armi da guerra, mitragliette, esplosivi determinando una vera guerra civile strisciante. Non ci sono troppe speranze di riaprire i processi, ma capire se c'è stata una mano che ha mosso i fili della strategia della tensione sì, è possibile. Fare luce sarà il modo per risarcire chi ha sofferto". È quanto scrive sul Messaggero il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia, primo firmatario della proposta di legge di istituzione di una commissione d'inchiesta sulla violenza politica tra gli anni '70 e '80.