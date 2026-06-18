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Accademia delle Abilità: come trasformare formazione e inclusione in valore sociale

18 giugno 2026 | 15.56
Redazione Adnkronos
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Celebrare le abilità. È con questo obiettivo che lo studio AndPartners ha ospitato, nella sede di Roma in via Adelaide Ristori 38, una cena allestita dalle ragazze e dai ragazzi dell'Accademia delle Abilità, il centro di formazione che accompagna i giovani con diverse abilità nel delicato passaggio dall'età scolare all'età adulta, trasformando il loro potenziale in professionalità e rendendo l'autonomia una pratica quotidiana. "Ogni persona - è il motto dell'Accademia - possiede un insieme unico di talenti, competenze e attitudini: il nostro compito è aiutarli a scoprirli, coltivarli ed accompagnarli nel mondo del lavoro".

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