Una 21enne è stata accoltellata e uccisa oggi, lunedì 31 marzo, in strada a Messina. Sara Campanella, studentessa di Scienze infermieristiche, originaria di Palermo, è stata aggredita con numerosi fendenti alla gola su viale Gazzi nella zona a sud della città vicino allo stadio Celeste e una fermata di autobus. I soccorritori l'hanno trovata accasciata a terra in una pozza di sangue. Inutile la corsa al Policlinico, dove è morta poco dopo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite con un giovane che, dopo averla colpita, si è dato alla fuga. L'aggressore, come apprende l'Adnkronos, sarebbe stato individuato, ma non ancora trovato. I carabinieri hanno fatto irruzione in una casa, ma era vuota. Le ricerche proseguono a ritmo serrato. Le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona potrebbero rivelarsi decisive per le indagini.