Acea protagonista al Premio Guido Carli: riconoscimento a Fabrizio Palermo per la leadership responsabile

Si è svolta nella suggestiva cornice della Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, la XVI edizione del Premio Guido Carli, che quest’anno ha avuto come tema portante l’impegno sociale e l’attenzione agli ultimi, in omaggio alla figura e ai valori di Papa Francesco, a cui l’edizione è stata dedicata. Tra i premiati, Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Acea, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento per il suo contributo allo sviluppo del Paese attraverso una leadership industriale improntata all’etica, all’innovazione e alla responsabilità sociale.