Primi indagati per percosse aggravate dall'odio razziale in merito all'aggressione antisemita avvenuta domenica scorsa in un Autogrill di Lainate, sull'A8, ai danni di Elie Sultan che era in compagnia del figlio di 6 anni. Lo si apprende da fonti investigative. Al momento sono tre le persone identificate dalla Digos che indaga nell'inchiesta coordinata dal procuratore capo di Milano Marcello Viola e dall'aggiunto Eugenio Fusco.

I poliziotti stanno procedendo all'identificazioni di tutte le persone - circa 14 o 15 - che hanno assistito o partecipato a quanto accaduto nell'area di ristoro. Due le fasi denunciate dal cinquantaduenne: prima l'aggressione verbale ripresa in un video fatto con il telefonino, poi l'aggressione fisica ai danni del turista francese che sarebbe invece avvenuta in bagno lontano dalle telecamere.