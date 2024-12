Affitti studenti, fino a 630 euro per una stanza. Alla Camera l’incontro dedicato all’emergenza abitativa

Studenti fuori sede e famiglie sono costretti a pagare fino a 630 euro per l’affitto di una stanza singola nelle principali città sede di ateneo. Il canone medio è di 372 euro, una cifra che fa registrare un aumento del 23 per cento in un anno. Sono solo alcuni dei dati emersi dall’indagine condotta da SoloAffitti Spa, in collaborazione con la Fiaip - Federazione italiana agenti immobiliari professionali, presentata alla Camera dei deputati alla conferenza stampa “Affitti studenti: strategie e proposte per far fronte all’emergenza abitativa”.