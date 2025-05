Gli stati membri dell'Oms hanno trovato l'accordo per il Patto pandemico e oggi ci sarà il voto in assemblea generale a Ginevra che aprirà la strada alla sua adozione formale. L'Italia si è tirata fuori dall'accordo e oggi si asterrà al momento del voto, confermano all'Adnkronos Salute fonti qualificate.

Ieri si era aperta l'assemblea al Palazzo delle Nazioni. Il programma dei lavori prevedeva una riunione in plenaria, Comitato generale e Comitato A (uno dei comitati che formano l'Assemblea mondiale della sanità). Fra i momenti salienti, anche l'esame della bozza dell'Accordo sulle pandemie in Comitato A, dove è stata approvata una risoluzione che "chiede l'adozione di uno storico patto globale per rendere il mondo più sicuro da future pandemie", sottolinea l'Oms.

Patto pandemico, cos'è e gli obiettivi

L'approvazione della risoluzione sul Patto pandemico "fa seguito a un processo durato oltre tre anni, avviato dai governi durante la pandemia di Covid-19, per negoziare il primo accordo di questo tipo al mondo volto ad affrontare le lacune e le disuguaglianze nella prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie. Questo accordo spartiacque - ricorda l'Oms in una nota - è stato adottato ai sensi dell'articolo 19 della Costituzione dell'Oms. Mira a promuovere una maggiore collaborazione e cooperazione tra paesi, organizzazioni internazionali come l'Oma, la società civile, il settore privato e altre parti interessate, al fine di prevenire in primo luogo le pandemie e di rispondere meglio in caso di una futura crisi pandemica. "I governi di tutto il mondo stanno rendendo i loro paesi e la nostra comunità globale interconnessa più equi, più sani e più sicuri dalle minacce rappresentate da agenti patogeni e virus con potenziale pandemico", ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms.

Bassetti: "Astensione Italia su Patto pandemico non è un bel segnale"

"Non è un bel segnale se l'Italia si astiene sul Patto pandemico. Mi era sembrato che il ministro della Salute Orazio Schillaci avesse detto che l'Italia era parte integrante dell'Oms e quindi se sei parte sfilarsi su un argomento così importante ci isola da quello che è un contesto su cui dovremmo essere tutti uniti e non dividerci. Mi dispiace". Così all'Adnkronos Salute Matto Bassetti, direttore Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova.