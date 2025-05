Fino a domenica 11 maggio, il Circo Massimo si trasformerà in una grande casa della prevenzione e della promozione della salute. Oltre alle attività di diagnosi precoce, il Villaggio consentirà ai visitatori di partecipare ad attività di sport, fitness, sana alimentazione, benessere psicologico, a conferenze sui temi della salute e della prevenzione e ad eventi di intrattenimento per migliorare il proprio stile di vita

Quattro giorni dedicati alla prevenzione, al benessere e allo sport. Inaugurato al Circo Massimo a Roma il Villaggio della Salute della Race for the Cure di Komen Italia. Domenica 11 maggio si svolgerà la 26esima edizione della Race. Presenti al taglio del nastro del Villaggio, dove sarà possibile svolgere esami e visite, ma anche partecipare a incontri ed eventi dedicati alla prevenzione del cancro al seno, il ministro della Salute Orazio Schillaci, il presidente della Regione Francesco Rocca, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

"Ormai sono 25 anni di Race for the Cure e con Komen Italia siamo una famiglia. E' uno degli eventi più emozionati della mia vita, non si può spiegare, devi esserci per capire quanta forza e quanta emozione ti danno queste persone insieme. Vedere che si è così uniti nella lotta ai tumori e per la vita fa capire quanto è importante anche la prevenzione: dedicare un'ora all'anno ai medici per farla è fondamentale per aiutarli ad anticipare il cancro". Così Maria Grazia Cucinotta, madrina della Komen Italia, all'inaugurazione oggi a Roma del Villaggio della Salute al Circo Massimo.

Da oggi alle ore 16 di domenica 11 maggio, il Circo Massimo si trasformerà in una grande casa della prevenzione e della promozione della salute. Oltre alle attività di diagnosi precoce (prevenzione secondaria), il Villaggio della Race consentirà ai visitatori di partecipare ad attività di sport, fitness, sana alimentazione, benessere psicologico, a conferenze sui temi della salute e della prevenzione e ad eventi di intrattenimento per migliorare il proprio stile di vita (prevenzione primaria). Per la prima volta, grazie alla Marina Militare, la Nave Vespucci si unisce alla cerimonia di inaugurazione, illuminandosi di rosa nei giorni della manifestazione.

"Oggi c'è una grande emozione perché la Race for the Cure ha una partecipazione straordinaria e c'è un entusiasmo contagioso che trasmette l'importanza della prevenzione. La Race favorisce una cambiamento culturale fondamentale: guardare a viso aperto la malattia, avere fiducia e coraggio sulla possibilità di guarire e invitare tutti alla prevenzione - ha detto il sindaco Gualtieri - Quest'anno poi con il Giubileo la Race fa parte del programma giubilare e insieme a Roma Capitale porterà screening e test nelle periferie di Roma. Di fronte a questi temi ognuno deve fare la sua parte, ognuno deve chiedere cosa deve fare per aiutare. Così anche Roma Capitale, che non gestisce il sistema sanitario, può e deve fare di più dal punto di vista della comunicazione e della cultura della prevenzione".

"C'è un'energia fantastica che ogni anno si ripete - ha osservato il presidente R occa - Devo dire che poi, guardando i dati, questa energia ci aiuta perché si trasmette sul territorio e quest'anno abbiamo registrato un aumento delle visite di prevenzione per il cancro al seno e abbiamo superato la media nazionale per la cervice uterina. Sono dati positivi: Komen fa un lavoro straordinario con tutti i suoi volontari".

Nel Villaggio della Salute, con l'ausilio delle 7 Unità mobili della Carovana della prevenzione, saranno offerti gratuitamente esami strumentali e clinici per la diagnosi precoce dei tumori del seno e di altre patologie prevalenti nelle donne (tumori ginecologici, della tiroide, della pelle, del cavo orale, del retto-ano, patologie del fegato, patologie cardiache), oltre ad esami specialistici per la prevenzione visiva e uditiva e consulenze su nutrizione, menopausa, salute delle ossa e invecchiamento.

"Questa straordinaria 'offerta di salute' è realizzabile grazie all'impegno della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs, dell'ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola, di altre istituzioni ospedaliere della Capitale, di Federfarma e Commissione difesa vista, oltreché al sostegno di Fondazione Johnson&Johnson, Fasda, WS Audiology e della Regione Lazio che, per tutta la durata della manifestazione, attiverà un suo sportello informativo e operativo per facilitare l'accesso agli screening del tumore del seno, del collo dell'utero, del colon, per la prenotazione del vaccino anti Hpv e dell'Herpes zoster per persone fragili, oltre a fornire informazioni sui corretti stili di vita", sottolinea la nota di Komen Italia.

Nel Villaggio sarà possibile donare il sangue presso l'autoemoteca del gruppo donatori sangue Francesco Olgiati Odv e del Servizio trasfusionale dell'ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola, ed effettuare lo screening per la donazione del midollo grazie alla presenza dell'Admo.